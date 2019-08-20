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Владельцы ветхого жилья Волгоградской области получат льготную ипотеку

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Список участников программы льготной ипотеки увеличили в Волгоградской области. К ней смогут подключиться переселенцы из аварийных домов, которые в качестве возмещения за изымаемое жилье выберут денежную выплату для покупки в ипотеку новой квартиры на основании договора долевого участия.

Как пишет «НовостиВолгограда.ру», регион в течение пяти лет будет компенсировать им часть процентов за жилищный кредит в размере ключевой ставки ЦБ РФ (7,25%), но не более 15 тыс. рублей в месяц. Господдержка для улучшения жилищных условий предоставляется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Регион приступает к выполнению программы расселения ветхого и аварийного жилья, рассчитанной до 2025 года. В программу включены 318 МКД, в которых проживают около 11 тыс. человек. Первые шесть аварийных домов в Волгограде будут расселены в текущем году. Уже 12 семей, проживающих в них, выбрали в качестве возмещения денежную компенсацию.

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