Около 12 тыс. человек расселят из аварийного жилья в Челябинской области

В Челябинской области до 2025 года планируют расселить около 500 аварийных домов, в которых проживают 12 тыс. человек. Об этом заявил и.о. министра строительства и инфраструктуры региона Виктор Тупикин.

Региональная программа «Переселение в 2019-2025 годах граждан из аварийного жилфонда в Челябинской области» запущена в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». согласно проекту, к 1 сентября 2025 года в регионе будут расселены 500 аварийных домов в 27 муниципальных образованиях, пишет 1obl.ru.

По словам Тупикина, будет расселено 183 тыс. кв. м жилья. Улучшить жилищные условия смогут около 12 тыс. человек. На эти цели из федерального бюджета выделят 7,2 млрд рублей.

До конца 2019 года планируется расселить жителей аварийных домов Копейска, Магнитогорска, Челябинска, Кыштыма, Троицка, Коркино, Пласта и поселка Увелка. Решается вопрос об увеличении финансирования работы в Катав-Ивановске, Усть-Катаве и Верхнем Уфалее.