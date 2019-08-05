Демидовскую усадьбу отреставрируют в Челябинской области

В Кыштыме (Челябинская область) приведут в порядок усадьбу заводовладельцев Демидовых. На восстановление здания XVIII века потребуется около 200 млн рублей.

Вопрос о ремонте усадьбы неоднократно поднимался в течение последних 20 лет. По данным Госкомитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области, специалисты разработали проект реставрации, однако работы так и не начались. На данный момент документ требует корректировки. Пока проводится расчет и проверка сметной документации, сообщает 1obl.ru.

На территории усадьбы находится комплекс из нескольких зданий, каждому из которых требуется ремонт. Кроме того, в большинстве комнат не сохранилось убранство, восстанавливать его придется по фотографиям и документам.

Усадьба была основана в 1757 году Никитой Демидовым. Постройки были выполнены из дикого камня. В начале XIX века здание отреставрировали, придав ему новые черты.