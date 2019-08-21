В ночь с 19 на 20 августа начала действовать первая часть санкций США против России за предполагаемое участие наших спецслужб в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года. Так, Вашингтон берется противодействовать предоставлению займов, финансовой или технической помощи России международными финансовыми институтами, включая Всемирный банк и Международный валютный фонд. Санкции будут наложены также на экспорт ряда товаров и технологий.

Второй пакет ограничительных мер должен заработать 26 августа. Здесь речь идет уже о запрете для американских финансовых организаций покупать на первичных аукционах облигации российского суверенного долга, номинированного в иностранной валюте. Также предусмотрено введение эмбарго на предоставление валютных кредитов России. Давайте посмотрим, как это всё может отразиться на России.

Кредитоспособность экономики в первую очередь подразумевает возможность в будущем полностью и в срок расплатиться по обязательствам перед внешними и внутренними контрагентами. Существует множество финансовых и нефинансовых показателей, на которые при этом можно ориентироваться. Большинство из них демонстрируют изменение кредитоспособности со значительным опозданием. Наиболее информативные показатели, которые в режиме онлайн позволяют оценить возможность справиться с долгами, — это значение индекса государственных облигаций России (ОФЗ) RGBI и цена кредитного дефолтного свопа (CDS).

Высокий спрос на ОФЗ — признак стабильности экономики. Предыдущий пакет санкций в отношении России был введен 3 августа. Он был ожидаем, но конкретика в отношении его содержания появилась только за полмесяца до запланированного момента вступления рестрикций в силу 19 августа. Спрос на ОФЗ, обращающиеся на вторичном рынке, не только не упал, но и продемонстрировал рост. На первых после объявления санкций торгах индекс RGBI повысился с 142,6 п. до 142,83 п. и в дальнейшем находился в узком диапазоне. Столь устойчивый спрос на ОФЗ демонстрирует неэффективность ограничительных мер США.

Второй причиной того, что инвесторам не стоило беспокоиться насчет влияния санкций на кредитоспособность, стала слабая реакция «страховок от дефолта» — пятилетних CDS на российский госдолг. В день объявления ограничительных мер цена «страховок» выросла с $105,91 (закрытие предыдущего дня) до $109,33. Увеличение рисков привело к повышению показателя до $113,27, но уже к 15 августа стоимость CDS вернулась к значениям $105–106.

Парадокс в том, что инвесторы даже позитивно восприняли последние санкционные новости. Долгие месяцы участники рынка находились в ситуации неопределенности, которая заставляла их закладывать будущую высокую волатильность в котировки. Санкции могли серьезно ограничить финансовый, энергетический, транспортный секторы, возможность покупки государственных долговых бумаг. Фактически они распространились лишь на валютное кредитование американскими банками российского госсектора и на их участие в первичном размещении ОФЗ.

Третий показатель, на который прежде всего стоит обращать внимание при оценке изменения кредитоспособности экономики, — объем золото-валютных резервов (ЗВР) и его динамика в условиях воздействия экономических санкций. ЗВР России находятся на относительно стабильном уровне последние 10 лет. Если сравнивать нашу страну с другими развивающимися государствами, в РФ накоплены значительные резервы в размере до $500 млрд. Сложно оценить, как ЗВР повлияют на стабильность экономики в случае глобальных потрясений, но с уверенностью можно сказать, что существующие запасы обеспечивают относительно высокую кредитоспособность экономики, а значит, это поможет нивелировать возможный спад.

Стабильность российской экономики подтверждается международными рейтинговыми агентствами. 9 августа Fitch повысило оценку России в иностранной валюте с BBB- до BBB со стабильным прогнозом. В обзоре S&P Global Ratings подчеркивается, что у российского бюджета сильные показатели и большой профицит. Также в обзоре отмечается, что санкции не распространяются на доступ финансовых институтов США к вторичному рынку государственных долговых бумаг. Незначительное влияние на ухудшение кредитоспособности окажет рост стоимости внешних займов, поскольку крупнейшие американские инвестбанки решают вопрос о возможности изъятия российских ценных бумаг из расчета индексов суверенных облигаций. Управляющие, которые имеют в портфелях российские бумаги и ориентируются на индекс, в таком случае автоматически сбросят их. Тем самым спрос на бумаги ослабнет, а стоимость капитала для России вырастет.

Некоторые связывают августовское падение рубля с санкциями, которые были введены в самом начале месяца. Однако в отличие от августа 2018 года, когда угроза рестрикций из-за «дела Скрипалей» привела к более чем 10-процентной девальвации рубля, сейчас падение связано в основном с усилением рисков в мировой экономике из-за торговой войны и, как следствие, с падением цен на нефть.

При отсутствии серьезных политических и экономических шоков кредитоспособности российской экономики ничего не угрожает. Если же «черный лебедь» все-таки появится на горизонте, значительные ЗВР, достаточно диверсифицированная структура экономики и сбалансированный бюджет позволят снизить волатильность российских активов.

Автор — финансовый консультант

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