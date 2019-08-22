Однажды в Вашингтоне: Джерард Батлер вновь спасает президента

В российский прокат выходит экшен-триллер «Падение ангела» — третий фильм с Джерардом Батлером в роли Майка Бэннинга, телохранителя президента. Режиссером стал Рик Роман Во, известный по тюремной драме «Выстрел в пустоту». В предыдущих сериях мы уже наблюдали, как падал Олимп и Лондон, теперь пришел черед самого ангела-хранителя главы государства — из героя Америки он в одночасье превращается во врага № 1. Морган Фриман вернулся к роли президента Трамбулла, среди новичков франшизы — Дэнни Хьюстон и Ник Нолти.

Совсем скоро освободится место главы секретной службы, и в кулуарах мало кто сомневается, что президент назначит на эту должность своего начальника охраны и просто близкого друга Майка, который не раз спасал ему жизнь. Однако сам Майк не готов сидеть и «перебирать бумажки». Но и бегать в бронежилете с пистолетом до конца своих дней тоже невозможно — тем более осталось их не так уж много, а дома ждет жена и подрастает дочка. Майк в жутком раздрае, но вопрос снимается сам собой, когда его и президента с неба начинает поливать огнем стая дронов.

Наглое покушение едва не увенчалось успехом — десятки агентов погибли при исполнении, но Трамбулл, к счастью, жив (снова спасибо Майку!), пусть и в коме. Но коварный злодей просчитал и такой исход. Все улики указывают, что именно Майк стоит за заговором. А президент без сознания и не в состоянии подтвердить его невиновность. И вот прошлые заслуги перечеркнуты, впереди оранжевая роба, кандалы и месяцы заключения, пока на суде не появится призрачная возможность доказать свою правоту. Но Майк не из тех людей, кто сидит и ждет у моря погоды.

Преданность у героев Джерарда Батлера в крови. Он сам остается одним из немногих актеров, кто хранит верность жанру экшена, но в отличие от Дуэйна «Скалы» Джонсона или Джейсона Стейтема дела у звезды «300 спартанцев» и «Законопослушного гражданина» идут не слишком успешно. Трилогия про «Падения» остается единственной успешной (и то — умеренно успешной) франшизой в его карьере — каждая часть окупала бюджет, но не собирала больше $200 млн. И, наверное, далеко неслучайно, что это были самые патриотичные боевики современного Голливуда.

Сегодня так уже не принято делать кино — с торжественной серьезностью, со слезой в голосе, про страну Америку. Голливудские блокбастеры обычно имеют дело с катастрофами планетарного масштаба, а тут — «всего лишь» угроза национальной безопасности. Но покушение на президента недвусмысленно трактуется как покушение на основы государства, как попрание традиционных ценностей, а там и до конца света недалеко. И пусть в подозреваемых долго ходит Кремль (да, Россия есть и тут), но враг нашелся в самом сердце. Что даже страшнее внешнего врага.

Но самое интересное не это. По всему выходит, что Майк Бэннинг и есть воплощение тех самых поруганных американских ценностей. Не президент, как ни странно, а вот эта малозаметная фигура за его спиной, которая делает свою работу в соответствии с присягой и воинским долгом. Подобный трюк проделал и Квентин Тарантино в своем последнем фильме «Однажды… в Голливуде», где вывел на первый план каскадера (героя Брэда Питта), а не актера. Пусть тот и прячется в тени, но на деле именно он воплощает утраченную маскулинность фабрики грез.

Патриотический пафос в голливудских стрелялках был в моде лет 20 назад, но сегодня благодаря накалённой внешнеполитической обстановке вернулся вновь. Правда, зритель этих боевиков, скорее всего, не сильно обновился с тех пор. Вместе с жанром постарел и крутой парень Майк, пьет таблетки, страдает от прошлых травм и помышляет о спокойной пенсии.