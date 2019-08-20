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Машина сбила трех инвалидов-колясочников в Тульской области

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Полиция в Тульской области проводит проверку по факту ДТП, в результате которого пострадали три инвалида-колясочника. Водитель, совершивший на них наезд, скрылся с места происшествия.

Инцидент произошел в Алексинском районе. Неустановленный водитель совершил наезд на трех инвалидов-колясочников и покинул место ДТП. Пострадавшие получили незначительные травмы, после оказания медицинской помощи госпитализация не потребовалась. Об этом сообщают «Тульские известия».

Сотрудники ГИБДД устанавливают личность и местонахождение виновника аварии.

Ранее сообщалось, что в Щекинском районе Тульской области произошло столкновение четырех автомобилей, три машины загорелись. На месте происшествия погибли два человека, позже число жертв возросло до четырех.

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