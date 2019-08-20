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В ДТП с шестью автомобилями в Подмосковье пострадали два человека

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Два человека получили травмы в результате столкновения маршрутки и пяти автомобилей в Московской области. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказали в пресс-службе подмосковного ГУ МВД РФ.

ДТП произошло утром во вторник, 20 августа, на 28-м км Горьковского шоссе по направлению в Москву. Грузовик Mitsubishi допустил столкновение с маршрутным такси Mercedes, которое двигалось в попутном направлении. После этого маршрутка протаранила еще четыре автомобиля.

Отмечается, что маршрутка следовала из Старой Купавны до метро «Партизанская». В салоне находились 14 человек, двое из которых получили травмы и были доставлены в ЦРБ Балашихи. Как отмечает телеканал «360», состояние пострадавших не тяжелое.

По предварительным данным, авария произошла из-за несоблюдения скоростного режима и дистанции между транспортными средствами, пишет «Федеральное агентство новостей».

8 августа сообщалось, что в ГИБДД назвали самые опасные для жизни дороги.

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