На Итурупе нашли сеть подземных ходов времен ВОВ

Участники экспедиции «Восточный бастион – Курильская гряда» обнаружили на острове Итуруп сеть подземных ходов, которые могли быть проложены во время Второй мировой войны. Об этом 20 августа пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа (ВВО).

Сеть ходов была найдена в ходе поисковых работ. Специалисты уже исследовали около 100 м ходов, а в дальнейшем намерены изучить деревянную японскую шхуну — судно было построено приблизительно в 1930-х годах и затонуло в заливе Касатка в 60–80 м от берега острова.

По данным «РИА Новости», участники экспедиции также нашли кружки 1953 года выпуска с изображением звезды.

В научной экспедиции «Восточный бастион – Курильская гряда» принимают участие представители Русского географического общества (РГО), Российской академии наук, а также военнослужащие ВВО, Военно-комической академии им. А.Ф. Можайского — всего около 100 человек. В течение августа они проводят на острове археологические, ботанические, ихтиологические, ландшафтные и орнитологические исследования.

Ранее ученые РГО нашли два артиллерийских орудия времен Второй мировой войны — одно сохранилось в хорошем виде, а второе было разобрано.