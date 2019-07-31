Японские укрепления изучает экспедиция на Курильских островах

Научная экспедиция «Восточный бастион – Курильская гряда» исследует на острове Итуруп подземные укрепления японского гарнизона времен Второй мировой войны на побережье залива Касатка. В ней принимают участие представители Русского географического общества, Российской академии наук, а также военнослужащие ВВО, Военно-комической академии имени А.Ф. Можайского.

Кроме того, учение начали работы в районе села Рейдово, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа (ВВО). В течение месяца на Итурупе проведут археологические, ботанические, ихтиологические, ландшафтные и орнитологические исследования. Во второй половине августа экспедиция посетит остров Уруп южной группы Большой гряды Курильских островов.

Ранее петербургские палеонтологи прибыли в Якутию, чтобы продолжить исследования и раскопки останков динозавров в местности Тээтэ в Сунтарском районе.