Останки динозавров ищут петербургские ученые в Якутии

Санкт-Петербургские палеонтологи прибыли в Якутию, чтобы продолжить исследования и раскопки останков динозавров в местности Тээтэ в Сунтарском районе.

Местный ученый, доктор геолого-минералогических наук Петр Колосов в 2003 году обнаружил часть позвоночника травоядного динозавра подотряда «Стегозавр», который существовал 130 млн лет назад, сообщает ИА YakutiaMedia со ссылкой на телеканал «Якутия 24». Экспонат был найден в правом притоке реки Вилюй в устьевой части ручья Тээтэ.

«Надо сказать, что это место известно давно, но настоящие раскопки проводились всего лишь тремя экспедициями», — сказал доцент Санкт-Петербургского государственного университета Павел Скучас, прибывший на новые исследования.

Как стало известно в середине июня, в китайской провинции Цзянсу обнаружены четыре окаменелых следа динозавра, возраст которых достигает почти 100 млн лет. Они так истерлись за века, что стали похожи на человеческие. Сначала их по ошибке приняли за следы Ли Цуньсяо (858–894), известного генерала позднего периода династии Тан (618–907), и тигра, с которым он сражался.