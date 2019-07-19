Прямой эфир

Останки динозавров ищут петербургские ученые в Якутии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Санкт-Петербургские палеонтологи прибыли в Якутию, чтобы продолжить исследования и раскопки останков динозавров в местности Тээтэ в Сунтарском районе.

Местный ученый, доктор геолого-минералогических наук Петр Колосов в 2003 году обнаружил часть позвоночника травоядного динозавра подотряда «Стегозавр», который существовал 130 млн лет назад, сообщает ИА YakutiaMedia со ссылкой на телеканал «Якутия 24». Экспонат был найден в правом притоке реки Вилюй в устьевой части ручья Тээтэ.

«Надо сказать, что это место известно давно, но настоящие раскопки проводились всего лишь тремя экспедициями», — сказал доцент Санкт-Петербургского государственного университета Павел Скучас, прибывший на новые исследования.

Как стало известно в середине июня, в китайской провинции Цзянсу обнаружены четыре окаменелых следа динозавра, возраст которых достигает почти 100 млн лет. Они так истерлись за века, что стали похожи на человеческие. Сначала их по ошибке приняли за следы Ли Цуньсяо (858–894), известного генерала позднего периода династии Тан (618–907), и тигра, с которым он сражался.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ученые рассказали о населявших Сахару гигантских существах
Найдены останки охотившегося на динозавров крокодила

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017