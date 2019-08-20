Порядка 6 тыс. учебных мест создали в Новосибирской области

В Новосибирской области в 2019 году создали более 5,5 новых учебных мест. Они появились после сдачи в эксплуатацию четырех новых школ и перепрофилированию уже существующих. Об этом сообщил глава регионального министерства образования Сергей Федорчук.

По его словам, на подготовку образовательных учреждений к новому учебному году было потрачено 1,170 млрд рублей. Особое внимание уделялось безопасности – системы видеонаблюдения и пожарной безопасности появились во всех школах, детских садах и учреждениях дополнительного и профессионального образования.

Власти закупили 20 новых школьных автобусов, еще 37 планируют приобрести до конца 2019 года, сообщает vn.ru.

2 сентября за парты сядут 338 тыс. школьников – на 14 тыс. больше, чем годом ранее. Все проверенные школы признали готовыми к учебному процессу. На очереди – 20 школ в столице области.

19 августа сообщалось о том, что в российских школах могут ограничить использование мобильных телефонов. Правила коснутся не только учеников, но и преподавателей.