В России запретят использовать мобильные телефоны в школах

В российских школах хотят ограничить использование мобильных телефонов. Новые правила могут коснуться не только учащихся, но и педагогов. При входе в учебное заведение будет необходимо включать режим «без звука». Школам рекомендовали обустроить места хранения гаджетов во время уроков.