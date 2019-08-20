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Два человека погибли в Саратовской области при опрокидывании машины в кювет

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Легковой автомобиль опрокинулся в кювет в Саратовской области, в результате два человека, включая подростка, погибли, еще четверо пострадали. Об этом во вторник, 20 августа, сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД.

Отмечается, что ДТП произошло накануне вечером на 158-м километре автодороги между селами Урбах и Александров Гай в Новоузенском районе области. По предварительным данным, причиной аварии стало то, что 56-летний водитель не справился с управлением и автомобиль опрокинулся в кювет.

«В результате ДТП 32-летняя и 15-летняя пассажирки от полученных травм скончались, водитель и еще три пассажирки 41, 32 и 17 лет с травмами госпитализированы», — цитирует сообщение пресс-службы «РИА Новости».

По факту произошедшего проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.

2 августа сообщалось, что грузовик столкнулся с легковым автомобилем на трассе в Челябинской области. Обе машины загорелись, водитель легковушки погиб. По данным ГИБДД, водитель грузового автомобиля Volvo при неустановленных обстоятельствах совершил выезд на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем Honda.

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