Одной из тем переговоров между Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном в понедельник стала ситуация в Идлибе. Французский президент заявил, что обеспокоен страданиями населения и жертвами среди гражданских. По странному совпадению, незадолго до этой встречи в мировых СМИ появился ряд материалов, содержавших бездоказательные обвинения российских военных в убийстве мирных жителей. Источником этих сообщений были «гуманитарные» организации, давно зарекомендовавшие себя в качестве поставщиков фейковых новостей. Подобным образом боевики и их пособники действуют уже не первый год, однако сейчас они начали применять совершенно новую тактику, «легализуя» дезинформацию через структуры ООН.

Осенью 2018 года активные боевые действия в Сирии прекратились. Боевики были разгромлены и уничтожены во всех провинциях, кроме Идлиба. Турция обещала самостоятельно уничтожить здесь непримиримых джихадистов и вывести на переговоры тех, кого называли «умеренной оппозицией». Вывезенные сюда из окружения тысячи боевиков очень быстро подмяли провинцию под себя.

Одновременно с этим боевики резко усилили информационные атаки на Россию. В этой инфоборьбе террористы начали использовать ресурсы авторитетных международных организаций. Таких, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и ООН — в частности, управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) и управление верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам (УВКГВ).

На сайтах этих учреждений появились разделы со «свободным» мониторингом ситуации в горячих точках Сирии. Суть этого «мониторинга» в том, что на эти страницы без всякой проверки и уточнения могут загружать сообщения и видеоролики представители таких одиозных организаций, как «Белые каски», «Сирийско-американское медицинское общество» (САМС) и прочих получателей грантов от спонсоров боевиков, действующих на территории Идлиба.

Эта информация проходит как проверенная и полученная от «партнеров на земле», фиксируется и обобщается офисами верховных комиссаров ООН по правам человека и гуманитарным вопросам, а также исполнительного директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения. А дальше распространяется уже как официальная информация ВОЗ, УВКПЧ и УВКГВ.

Сначала боевики пытались пойти по проверенному пути, обвиняя Россию то в обстреле рынков, то в разрушении школ. Но после того, как Минобороны и МИД РФ продемонстрировали спутниковые снимки с неповрежденными рынками и больницами, которые якобы разбомбила российская авиация, поставщики фейковых новостей перешли к штамповке недоказуемых сюжетов. Расчет прост — со статистикой структур ООН никто спорить не будет.

Итогом становится «впечатляющая» информационная картина: якобы с мая по июль российская авиация в зоне деэскалации «Идлиб» 36 раз атаковала медицинские учреждения и семь раз — автомобили скорой помощи. Жертвами этих ударов будто бы стали 17 сотрудников «органов здравоохранения». Вся эта статистика — калька с сайта пресловутой «Сирийской обсерватории по правам человека», являющаяся типичным образцом фейк-ньюс. К примеру, 22 июня в раздел сайта ВОЗ от гуманитарной организации «Шафак» поступило заявление об ударе по машине скорой помощи в городе Маарет Ан-Нууман, жертвами которого якобы стали трое спасателей. В подтверждение были представлены фото- и видеоматериалы о последствиях удара, подготовленные неким «анонимным внештатным корреспондентом агентства AFP».

Видеоролик и фотографии доступны в социальных сетях. При этом принадлежность к структурам здравоохранения зафиксированного на фото- и видеосъемке автомобиля и укрытого пледом тела «жертвы удара» идентифицировать невозможно. Не очевидно и то, что засняты последствия именно авиаудара, а не подрыва автомобиля, например.

Из представленных материалов не следует и то, что происшествие имело место именно в городе. На кадрах съемки отсутствует городской пейзаж — если они и сделаны в Маарет Ан-Нуумане, то на каком-то пустыре или окраине. Неудивительно, что сообщая со ссылкой на «Сирийскую обсерваторию» и «Белых касок» об ударе по «скорой помощи» в Маарет-Ан-Нуумане, западные СМИ материалами «внештатного фотографа AFP» не воспользовались.

Три заявленных жертвы остались не идентифицированными, а учитывающая их статистика — недостоверной. Тем не менее, эта информация была внесена в раздел официальной статистики атак на гуманитарные миссии.

15 августа на сайт Управления Верховного Комиссара ООН по правам человека представители «Белых касок» загрузили видеоролик, накануне размещенный в соцсетях. На нем один из членов этой псевдогуманитарной структуры, неоднократно уличенной в связях с «Джебхат Ан-Нусрой» (запрещена в РФ), демонстрирует остатки машины с маленькой надписью SAMS на боку (английская аббревиатура «Сирийско-американского медицинского общества»). Рядом — разрушенный домик где-то в сельской местности.

Под роликом «Белые каски» разместили некролог «Юсуфу Балюту», который был водителем машины и погиб «вследствие российского авиаудара». Сайт «Сирийской обсерватории по правам человека» добавил, что погибли также не названные фельдшеры и медсестра из SAMS. При этом никаких видео или фото тел погибших выложено не было, что весьма странно.

Не менее странно обвинять российского пилота в преднамеренной атаке на медицинский фургон: он не смог бы разглядеть маленькую аббревиатуру на автомобиле, который перевозил боевиков (и не факт, что раненых). А то, что «Сирийско-американское медицинское общество» лечит террористов, оно признавало всегда, неоднократно заявляя, что оказывает медпомощь «повстанцам». В том числе в Идлибе, где, как это признало и ООН, все «повстанцы» подчиняются «Хайат Тахрир Аш-Шам» (запрещена в РФ). Эта же террористическая группировка контролирует и деятельность «Белых касок».

Получается, что «гуманитарные» организации, сотрудничающие с террористами, набиваются в информационные партнеры к уважаемым международным структурам. И пытаются использовать ВОЗ, УВКГВ и УВКПЧ в грязной игре «Спаси террористов в Идлибе».