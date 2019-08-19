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Госдума вызовет на заседания иностранных дипломатов из-за митингов

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Совет Госдумы решил создать комиссию по вопросу иностранного вмешательства во внутренние дела России, на заседаниях которой будут присутствовать не только иностранные журналисты, но и дипломаты, которые призывали к участию в несанкционированных массовых акциях в Москве. Об этом 19 августа сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу нижней палаты парламента.

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Уточняется, что комиссию возглавит глава комитета по безопасности и противодействию коррупции, представитель «Единой России» Василий Пискарев.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, на государственных каналах ряда стран звучат заявления «Вставай, Москва!», а также другие призывы. Он считает, что это свидетельствует о вмешательстве в дела РФ извне.

«Мы будем делать все для того, чтобы обеспечить наш суверенитет», — заключил Володин.

12 августа временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России сообщила российскому МИДу о планах провести встречу с послами государств, действия которых расцениваются как вмешательство. За день до этого член комиссии Людмила Бокова заявила, что Совфед планирует пригласить на свое заседание зарубежных послов после публикаций о митингах.

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