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Ученые показали вид Земли с других планет

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Фото: Global Look Press/Bernhard Classen
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Ученые из США продемонстрировали, как могла бы выглядеть Земля, если бы ее изучали на других планетах. Об этом пишет журнал Science.

Исследователи создали модель, которая показывает, какой нашу планету через телескопы увидели бы астрономы на расстоянии в несколько световых лет.

Как отмечает «РИА Новости» в воскресенье, 18 августа, для создания модели ученые Корнеллского университета в Итаке, штат Нью-Йорк, использовали порядка 10 тыс. снимков Земли, сделанных NASA в течение 2016–2017 годов при помощи спутника Deep Space Climate Observatory на 10 отдельно взятых длинах волн.

По словам специалистов, это исследование станет отправной точкой для изучения поверхностей экзопланет в будущем. Модель поможет астрономам оценить, есть ли на экзопланете океаны, облака и ледниковый покров.

Ранее в августе космическое агентство NASA опубликовало новые кадры Юпитера, сделанные телескопом Hubble. На снимке запечатлены облака и буря, из-за которых самая большая планета Солнечной системы выглядит особенно яркой. Шторм бушует в атмосфере Юпитера уже как минимум 150 лет.

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