Virgin Galactic представила новый космопорт

Компания Virgin Galactic продемонстрировала журналистам новый космопорт в штате Нью-Мексико (США). Помимо центра управления полетами, там разместится учебный центр для космических туристов.

Компания опубликовала на сайте виртуальный путеводитель по космопорту.

Step inside our Gateway to Space at Spaceport America. This will be the point of departure and return for our Future Astronauts. https://t.co/X2tB9TTOvL pic.twitter.com/lrriMuBpSL