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На Украине объявили о задержании «российского шпиона»

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Фото: youtube.com
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Украинские спецслужбы задержали сотрудника стратегического завода «Мигремонт», который якобы шпионил в пользу России. Об этом говорится в сюжете телеканала «1+1».

По данным журналистов, задержанный якобы передавал российской стороне секретные данные об украинских истребителях. Отмечается, что у него обнаружили флешку, ноутбук с «шифровальной программой и два телефона, которые невозможно было отследить».

Мужчину задержали на границе с РФ.

В апреле прошлого года СБУ также сообщила о задержании «российского шпиона», который якобы передавал Москве данные о разработке новейших украинских авиационных систем обнаружения беспилотников.

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