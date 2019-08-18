Прямой эфир

Фонд жены Порошенко выделил 8,9 млн гривен на комедию о Донбассе

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Культурный фонд Украины выделил 8,9 млн гривен (около 23 млн рублей) на фильм Владимира Тихого «Котик с горящими глазами». Это комедия, посвященная войне в Донбассе.

Выйду в степь: «Донбасс. Окраина» сделан по проверенным кинорецептам
События августа 2014 года отображены по голливудским стандартам боевика, триллера и вестерна

В анонсе фильма говорится, что он должен помочь жителям страны избавиться от военных травм, пишет «Газета.ру».

Фильм также выиграл конкурс Госкино Украины и получил грант и от этой организации. Таким образом, общая сумма полученных средств превышает 40 млн рублей.

Выход ленты в прокат намечен на октябрь 2019 года.

Культурный фонд Украины возглавляет Марина Порошенко, супруга экс-президента страны Петра Порошенко, напоминает издание.

В июне вышел фильм Рената Давлетьярова «Донбасс. Окраина», рассказывающий о событиях на юго-востоке Украины. Действие происходит в поселке Марьинка (самопровозглашенная Донецкая народная республика).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Документы о преступлениях ВСУ в Донбассе появились в Сети
Из ДНР и ЛНР пришло более 60 тыс. заявлений на получение паспорта РФ

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019