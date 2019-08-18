Циклон обрушил на центральную Россию месячную норму осадков

Месячная норма осадков выпала в ряде центральных областей России в минувшую субботу. Об этом в воскресенье, 18 августа, сообщил центр погоды «Фобос».

«Местами менее чем за сутки в осадкомеры попала месячная норма осадков» — отметили на своем сайте синоптики. Сильные дожди прошли во Владимирской и Курской областях, где выпало более 75% месячной нормы осадков. В Рязанской области выпало 61 мм осадков, что превышает норму.

Среди лидеров по количеству выпавших осадков в столичном регионе стали Железнодорожный, где выпало 23 мм небесной влаги, Кашира (24 мм) и Воскресенск (29 мм). Эти составляют около трети нормы августа.

В Москве метеостанция Бутово зафиксировала 18 мм дождя. На опорной метеостанции столицы, ВДНХ, зафиксировано 6,1 мм.

По данным метеорологов, в воскресенье температура воздуха в столице составит от 20 до 22 градусов. Прогнозируется южный ветер 5–10 м/с, атмосферное давление — 744 мм рт. ст. Местами ожидается кратковременный дождь.