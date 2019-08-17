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Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В субботу, 17 августа в Москве ожидаются гроза и порывы ветра до 15 м/с. Об этом жителей столицы предупредили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, 17 августа до 21:00 мск местами в Москве ожидается гроза с дождем, усиление ветра при грозе до 15 м/с», — говорится на сайте ведомства.

Жителям города рекомендовано соблюдать правила безопасности во время непогоды — автовладельцев просят соблюдать скоростной режим и дистанцию и выбирать безопасные места для парковки, а пешеходов призывают избегать деревьев, рекламных щитов и шатких конструкций.

О непогоде предупредили и в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

Ожидается, что за сутки выпадет треть месячной нормы осадков, пишет «Федеральное агентство новостей». Температура днем составит +17…+19 градусов, а ночью похолодает до +13…+15 градусов.

Ранее в этот день синоптики пообещали жителям столицы 30-градусную жару уже со следующей недели.

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