Облачную погоду и кратковременный дождь спрогнозировали москвичам

Облачная погода, местами кратковременный дождь ожидаются в Москве в воскресенье, 18 августа. Об этом сообщает сайт Гидрометцентра.

По данным синоптиков, температура воздуха в столице составит от 20 до 22 градусов. Прогнозируется южный ветер 5–10 м/с, атмосферное давление — 744 мм рт. ст.

Ночью температура понизится до 12–14 градусов. Ожидается облачность с прояснениями, ветер западный 3–8 м/с, атмосферное давление — 748 мм рт. ст.

Ранее сообщалось, что в столичном регионе июль стал самым холодным за последние сто лет наблюдения. Средняя месячная температура в Москве была ниже нормы на 1,5 градуса.