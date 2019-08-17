Синоптики пообещали москвичам 30-градусную жару с начала недели

В Москву вернется летняя погода — уже в начале следующей недели столбики термометров поднимутся до +30 градусов. Об этом 17 августа сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«С понедельника к нам начнет возвращаться настоящее лето, много солнца, никаких осадков и мощное потепление», — цитирует эксперта «РИА Новости».

Так, в понедельник, 19 августа, воздух днем прогреется до +21…+26 градусов, во вторник — до +28 градусов, а в среду — до +30 градусов, пишет «Газета.ру».

Однако в субботу, 17 августа, москвичей по-прежнему ожидает пасмурная погода, возможны дожди, сообщает «Федеральное агентство новостей». Температура днем составит +17…+19 градусов, а ночью похолодает до +13…+15 градусов.

При этом во всем мире, кроме России, июль стал самым жарким месяцем за всю историю метеонаблюдений. В этом месяце в 2019 году было на 0,95 градуса теплее, чем в среднем за весь XX век. Так, в Великобритании столбики термометров доходили до +38,7 градуса, а во Франции превышали +42 градуса.

Однако в России погода в июле била антирекорды. Этот месяц стал самым холодным за последние сто лет наблюдения, а средняя месячная температура в Москве была ниже нормы на 1,5 градуса.