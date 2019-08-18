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Водителя попавшего в ДТП автобуса в Перми задержали

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Фото: ТАСС/Карина Бурьян
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Водитель автобуса, попавшего в ДТП в Перми, задержали. Об этом 18 августа сообщается на сайте регионального главка МВД.

«Водитель автобуса освидетельствован на состояние опьянения с помощью алкотестера — трезв. В настоящее время он задержан в порядке ст. 91 УПК РФ», — говорится в сообщении.

Авария произошла днем 17 августа возле дома №91 по улице Новогайвинской. 39-летний водитель автобуса не справился с управлением и въехал в стену. В салоне находились 59 человек.

В результате ДТП погибла одна женщина, пострадали 32 человека, в том числе девять детей.

Главное следственное управление ГУ МВД по Пермскому краю возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Ранее сообщалось, что краевое управление Следственного комитета начало проверку в соответствии с ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Прокуратура намерена организовать проверку перевозчика. Известно, что незначительные нарушения были выявлены при проверке в 2018 году.

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