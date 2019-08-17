Автомобиль сорвался в пропасть в горах Дагестана

Ребенок погиб, мужчина пострадал при падении автомобиля УАЗ в обрыв в Дагестане. Об этом 17 августа сообщили в региональном МВД.

Инцидент произошел в селении Гочоб Чародинского района. Отмечается, что в авто находились отец и ребенок.

«Около 18:00 мск у села Гочоб упал в обрыв автомобиль УАЗ «буханка». Погиб несовершеннолетний мальчик, его отец получил травмы», — приводит сообщение «РИА Новости».

По предварительным данным, машина покатилась в пропасть во время ремонта. На месте происшествия работают следователи. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

8 июня также сообщалось, что автомобиль УАЗ упал в обрыв в Дагестане. Тогда погиб водитель, четверо пассажиров получились серьезные травмы.