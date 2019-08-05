В Боливии автобус с врачами упал в пропасть

В Боливии пассажирский автобус, перевозивший медиков, сорвался с высоты 200 м в обрыв, погибли не менее 14 человек. Об этом в понедельник, 5 августа, сообщило агентство Agencia Boliviana de Informacion.

Инцидент произошел в департаменте Ла-Пас в западной части страны. В автобусе находились врачи, которые собирались участвовать в кампании по оказанию помощи жителям нескольких деревень индейцев.

Точное количество пассажиров автобуса не уточняется. По последним данным, помимо 14 погибших пострадал еще 21 человек.

Причиной аварии агентство предварительно называет действия водителя, который не справился с управлением на сложном участке горной дороги.

Ранее, 5 августа, сообщалось, что два автомобиля лоб в лоб столкнулись в Казани. Пострадали восемь человек.