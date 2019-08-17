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На трассе Владивосток-Находка восстановлено движение автомобилей

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В Приморском крае открылось движение транспорта на участке федеральной трассы от Владивостока до Находки в районе поселка Смоляниново. Дорожники смогут начать работы на проезжей части только после спада воды.

Некоторые населенные пункты по-прежнему отрезаны от краевых центров. Например, в Уссурийском городском округе проехать к селам Яконовка, Корсаковка, Кроуновка, Богатырка, Монакино, Кугуки и Линевичи, сообщает РИА «Восток-Медиа». По данным экспертов, восстановить проезд возможно только в случае понижения уровня воды. На некоторых участках с 18 августа планируют провести первые дорожные мероприятия.

Более 200 территорий Приморья оказались в числе затопленных после шторма «Кроса». На сегодняшний день дожди не прекратились. Поэтому может возрасти число населенных пунктов, жители которых пострадают от последствий тайфуна.

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