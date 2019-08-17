В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за угрозы ливней и смерчей

Власти Сочи подготовились к возможной эвакуации жителей города из-за ливней и смерчей, которые по прогнозам синоптиков, надвигаются на регион. Об этом 16 августа сообщается на сайте администрации Сочи.

«Глава города Анатолий Пахомов потребовал свернуть все палаточные лагеря вблизи рек. Подготовлены все силы и средства для эвакуации жителей. Основной удар стихии, по прогнозам, примет на себя Лазаревский район», — говорится в сообщении.

Кроме того, мэр попросил дорожников наладить дежурство на трассах. Следить за обстановкой будут сотрудники ДПС.

Жителей города власти призвали соблюдать осторожность, не парковаться и не стоять под шаткими конструкциями и деревьями, а также отказаться от отдыха в горах и у воды.

В пятницу в Сочи объявили штормовое предупреждение из-за надвигающихся ливней, града и риска формирования смерчей над морем. Угроза ухудшения погоды сохраняется до понедельника.

15 августа штормовое предупреждение в связи с грядущей непогодой объявили в Хабаровске. В течение двух дней ожидается сильный ветер с порывами до 22 м/с.