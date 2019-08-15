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Штормовое предупреждение объявили в Хабаровске

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В Хабаровске объявлено штормовое предупреждение в связи с грядущей непогодой. В течение двух дней ожидается сильный ветер.

По данным синоптиков, неблагоприятная погода продлится два дня. 16 и 17 августа в Хабаровске и хабаровском крае ожидаются сильные дожди. Ветер усилится до 22 м/с, сообщает ИА AmurMedia. В течение двух суток может выпасть до 70 мм осадков.

Осадки будут вызваны тайфуном «Лекима», который на прошлой неделе проходил по территории Китая. Кроме того, влияние на погоду будет оказывать тайфун «Кроса», который смещается по Японскому морю.

Оперативное предупреждение направлено всем экстренным службам.

Ранее из-за тайфуна «Кроса» власти призвали покинуть свои дома порядка 580 тыс. жителей Японии. В отдельных префектурах может выпасть до 800 мм осадков.

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