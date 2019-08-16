В столице ожидается ухудшение погоды

В Москве объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности. Гроза, дождь и ветер начнутся в пятницу и сохранятся на протяжении всей субботы. Может выпасть до 4 мм осадков, ветер порывами до 15 м/с. Воздух прогреется до +21, в ночь на субботу будет не ниже +13.