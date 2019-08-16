Фильм с Кристен Стюарт и Дмитрием Нагиевым снимут в Краснодарском крае

На Кубани снимут фильм «Любовь и прочие активы» с участием голливудских актрис Кристен Стюарт, Лив Тайлер и Хилари Суэнк. В проекте будут задействованы российские знаменитости Дмитрий Нагиев, Иван Ургант, Константин Хабенский.

Первый съемочный день состоится на форуме «Дело за малым» в октябре, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на «Кубань 24». Производство фильма запланировано в Китае, США и России. Большая часть съемок состоится в Краснодарском крае, запланировано не менее 20 локаций.

Романтическая комедия «Любовь и прочие активы» расскажет об американке, которая приехала в Россию в командировку и влюбилась в местного бизнесмена, которому не нравятся деловые женщины.