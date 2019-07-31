Названы сроки выхода фильма о футболисте Льве Яшине

Фильм о легендарном вратаре сборной СССР по футболу Льве Яшине выйдет в прокат ориентировочно в октябре 2019 года. Об этом на пресс-конференции 31 июля рассказал продюсер картины Олег Капанец.

«Думаю, к концу августа кино будет готово. 22 октября — юбилей Льва Ивановича. Выходить будем примерно близко к этим датам. Идут переговоры с дистрибуторами», — приводит слова продюсера «Спорт-Экспресс».

Съемки картины «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» начались в 2015 году, бюджет ее составил 360 млн рублей, 60 из которых выделил Минкульт России. Фильм снимали в России, Болгарии, Париже и Лондоне. Все футбольные сцены были отсняты вживую, а болельщиков снимали в павильонах «Мосфильма», где специально построили трибуны.

В настоящее время специалисты работают над графикой. Капанец уточнил, что главную роль в ленте исполнил Александр Фокин, для которого эта работа стала дебютной. По мнению продюсера, актеру удалось передать и футбольное мастерство голкипера, и его характер вне игрового поля.

Лев Яшин стал олимпийским чемпионом в составе сборной СССР по футболу в 1956 году, а также выиграл чемпионат Европы в 1960 году. Кроме того, он становился вторым на европейском первенстве в 1964 году. Вместе с московским ФК «Динамо» Яшин пять раз выигрывал чемпионат СССР.

Помимо этого, Яшин — лучший вратарь ХХ века по версии ФИФА, обладатель премии «Золотой мяч» 1963 года. Сейчас он единственный вратарь в истории, которому досталась эта награда. Лев Яшин умер 20 марта 1990 года в возрасте 60 лет. Трейлер картины о легенде советского футбола появился в Сети 4 июля.