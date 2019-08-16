В МВД раскрыли подробности драки вахтовиков в поезде на Ямале

В поезде, ехавшем из Нового Уренгоя (ЯНАО) в Екатеринбург, подрались двое рабочих-вахтовиков. Один из драчунов оказался в больнице, второй — в отделении полиции, сообщили «РИА Новости» в пятницу, 16 августа, в управлении на транспорте МВД по Уральскому федеральному округу (УФО).

По данным правоохранителей, драка произошла в тамбуре вагона, очевидцы снимали стычку на видео. В качестве «оружия» зачинщик драки использовал ложку, в итоге пострадавшего вынесли из вагона. «На станции Ханымей один из мужчин был госпитализирован, второго доставили в Ноябрьский линейный отдел полиции», — отметили в полиции.

Конфликт в поезде Новый Уренгой — Екатеринбург возник накануне. Сначала мужчины распивали спиртное, позже между ними возник конфликт, переросший в драку. Протоколы об административном правонарушении составлены в отношении двух мужчин.

В начале июля в вагоне-ресторане поезда, следовавшего из Санкт-Петербурга в Новороссийск, между тремя пассажирами завязалась драка. Когда состав сделал остановку в Твери, двоих участников драки сняли с поезда, после чего обнаружили тело погибшего.