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Севастопольские ученые разрабатывают беспилотник для создания карт глубин

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Фото: wikipedia.org
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Прототип беспилотного аппарата для автоматического изменения глубины небольших водоемов разрабатывают ученые на кафедре технической экспертизы и управление качеством Политехнического института Севастопольского государственного университета. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

По словам руководителя проекта, доцента кафедры Владимира Никишина, после разработки университет сможет производить работы для военных или экологической службы. На созданном аппарате можно будет разместить различные приборы ведомств и другое измерительное оборудование, пишет онлайн-газета «Новый Севастополь».

Аппарат позволит получать данные из труднодоступных мест акваторий, например, в загрязненных озерах или небольших бухтах, куда невыгодно привозить подводную лодку с экипажем, отмечает Никишин.

Сейчас ученые проводят испытания в бухте Голландия. Завершить разработку планируют в декабре 2019 года.

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