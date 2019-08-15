Севастопольские ученые разрабатывают беспилотник для создания карт глубин

Прототип беспилотного аппарата для автоматического изменения глубины небольших водоемов разрабатывают ученые на кафедре технической экспертизы и управление качеством Политехнического института Севастопольского государственного университета. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

По словам руководителя проекта, доцента кафедры Владимира Никишина, после разработки университет сможет производить работы для военных или экологической службы. На созданном аппарате можно будет разместить различные приборы ведомств и другое измерительное оборудование, пишет онлайн-газета «Новый Севастополь».

Аппарат позволит получать данные из труднодоступных мест акваторий, например, в загрязненных озерах или небольших бухтах, куда невыгодно привозить подводную лодку с экипажем, отмечает Никишин.

Сейчас ученые проводят испытания в бухте Голландия. Завершить разработку планируют в декабре 2019 года.