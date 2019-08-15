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Шатунов продолжит исполнять репертуар «Ласкового мая»

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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
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Певец Юрий Шатунов не отказывался от композиций «Белые розы», «Седая ночь» и другого репертуара, который он исполнял в составе группы «Ласковый май». Об этом ТАСС 15 августа сообщил PR-менеджер артиста Аркадий Кудряшов.

«Как он пел «Белые розы» — так и будет петь, как пел «Седую ночь» — так и будет петь. Это его песни, его «визитная карточка». И притом у Шатунова есть разрешение от правообладателя исполнять их публично», — заявил Кудряшов. PR-менеджер посоветовал поклонникам певца получать информацию из его личных соцсетей и с официального сайта.

Ранее в этот же день продюсер коллектива «Ласковый май» Андрей Разин сообщил, что Шатунов покинул группу и отказался от старых песен «так как он уже перерос и не хочет их исполнять на своих концертах».

В начале июля сообщалось, что Шатунова госпитализировали в Москве после масштабного гастрольного тура. Его прооперировали от воспалительного процесса гайморовой пазухи, после чего он две недели пробыл в больнице.

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