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На концерте Rammstein в Риге произошел пожар

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Фото: Global Look Press/Ulrich Stamm/imago stock&people
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На концерте немецкой рок-группы Rammstein в Риге загорелись декорации. Об этом 7 августа сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на очевидцев.

В ролике, появившемся в Сети, видно, как верхняя часть установленных на сцене декораций вспыхивает от пиротехнического шоу.

Организаторам концерта удалось быстро потушить пламя.

30 июля концерт группы прошел в Москве. В Лужниках группа Rammstein вышла на сцену перед 100-тысячной аудиторией. Рокеры исполнили песни из нового альбома. Также прозвучали хиты 2000-х, уже ставшие классикой.

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