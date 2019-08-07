На концерте Rammstein в Риге произошел пожар

На концерте немецкой рок-группы Rammstein в Риге загорелись декорации. Об этом 7 августа сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на очевидцев.

В ролике, появившемся в Сети, видно, как верхняя часть установленных на сцене декораций вспыхивает от пиротехнического шоу.

Организаторам концерта удалось быстро потушить пламя.

30 июля концерт группы прошел в Москве. В Лужниках группа Rammstein вышла на сцену перед 100-тысячной аудиторией. Рокеры исполнили песни из нового альбома. Также прозвучали хиты 2000-х, уже ставшие классикой.