Назван размер справедливой зарплаты россиян

Россияне назвали справедливый размер заработной платы, необходимый для достойной жизни. Об этом в четверг, 15 августа, сообщает «РБК» со ссылкой на результаты опроса страховой компании «Сбербанк страхование жизни».

По мнению жителей крупных российских городов, этот показатель составляет около 66 тыс. рублей в месяц. При этом оценки в разных регионах различаются, но везде, кроме Москвы, они оказались выше среднего размера фактической зарплаты. Разрыв между желаемым и действительным наиболее заметен в Махачкале — 63 тыс. рублей против 32 тыс. рублей.

Самым высоким оказался уровень желаемой зарплаты в Москве — почти 100 тыс. рублей. В Санкт-Петербурге и Владивостоке россияне посчитали справедливыми 77 тыс. рублей, а в Хабаровске — 75 тыс. рублей.

Наименьшей справедливая зарплата оказалась в Липецке, Пензе, Барнауле и Рязани — в среднем 55 тыс. рублей. В Волгограде и Ярославле респонденты заявили о 59 тыс. рублей.

Участники опроса, сообщившие, что их дохода с трудом хватает на питание, назвали справедливой зарплату в 63,2 тыс. рублей. Те, кто заявили, что могут приобрести бытовую технику, но на покупку автомобиля средств нет, сочли достойной зарплату в 68,6 тыс. рублей.

Выше всего среднюю зарплату оценили самые обеспеченные россияне, способные делать крупные приобретения — например, купить квартиру. В этой группе средняя оценка справедливой зарплаты составила 78 тыс. рублей в месяц.

Опрос проводился по телефону в 37 российских городах с населением более 500 тыс. человек, а также в Севастополе и Грозном. В каждом городе опрашивалось не менее 350 респондентов.

Ранее 15 августа Сбербанк сообщил, что коло 43% россиян тратят всю свою зарплату, независимо от ее размера. А более 80% не планируют и не контролируют расходы.