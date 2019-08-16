Пьера Ришара давно можно называть народным артистом России. Этого француза у нас любят как родного, с детства знакомого человека. Все смотрели фильмы про похождения высокого блондина, а также «Игрушку», «Беглецы», «Папаши» и другие. А его дуэт с Жераром Депардье — один из лучших в мировом кинематографе. Произносишь «Пьер Ришар» — и лицо тут же расплывается в улыбке. Он олицетворение французской комедии.

Мне выпало счастье познакомиться и подружиться с этим великим артистом. Он настоящий, удивительный, бесконечно обаятельный, добрый и щедрый. Как говорит сам Пьер, он знает нашу страну лучше, чем многие из россиян. Рассказывал, что проехал ее вдоль и поперек. Бывал в Ханты-Мансийске, Омске, Новосибирске, Мурманске, Самаре, Уфе, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге.

Мы познакомились с ним в Москве. Он представлял российским поклонникам свою новую постановку, моноспектакль «Пьер Ричард III». Казалось бы, название, созвучное с его именем, — значит, и постановка в стиле «это всё о нем». Но нет. О себе Ришар не говорил. Рассказывал о профессии, вспоминал тех, с кем довелось работать, — великих актеров, режиссеров. Надо заметить, что моноспектакль — опасный жанр. Держать аудиторию полтора часа, не давать ей заскучать — невероятная сложность.

После спектакля его подруга и промоутер Анна Ващилина провела меня к нему за кулисы. Мне очень хотелось выразить ему свое восхищение. Так мы познакомились, и в этом году, занимаясь организацией кинофестиваля «Хрустальный источник», я решил пригласить Пьера Ришара в Ессентуки в качестве почетного гостя. Обратился за помощью к Анне. Она передала ему приглашение, и — на мое удивление — он с удовольствием согласился. Пьер Ришар живет по принципу «друг — понятие круглосуточное». Пообещал Анне, что приедет к нам на фестиваль, и сдержал слово.

Этим летом Пьер Ришар снимается в Марокко в итальянской картине. В его плотном графике было лишь полтора дня. И чтобы добраться до Ессентуков, актер сменил три самолета: из Касабланки добрался до Парижа, пересел на рейс в Москву, а потом летел до Минеральных Вод. Не каждый молодой и здоровый человек пойдет на такое. А уж в 84 года… Поступок, несомненно, достойный уважения.

Он прилетел ночью. Шел ливень, но Пьера это нисколько не расстраивало. Напротив, радовался дождю как ребенок. Он впервые оказался на Кавказе и, так как прилетел всего на полтора дня, решил полностью использовать это время. С ходу заявил: «Хочу на экскурсию». Мы-то были уверены, что он захочет отоспаться перед церемонией открытия, ведь был такой тяжелый перелет. Но Пьер Ришар — энерджайзер.

Рано утром он отправился осматривать достопримечательности. Актриса Катерина Шпица, прекрасно говорящая по-французски, сопровождала его в поездке по лермонтовским местам. Они посетили домик поэта, место его дуэли, поднялись на гору Машук. Анна Ващилина попросила приставить к актеру двух охранников. Предполагала, что поклонники не дадут ему прохода. В итоге охранники оказались не у дел. Пьер сам шел к людям, общался, обнимался, фотографировался. И каждый раз удивляется, как его любят в России.

Еще одна черта, которая характеризует Пьера Ришара, — невероятная скромность. Приехав к минеральному источнику, Пьер встал в очередь за водой. Конечно, люди его узнавали и пропускали вперед, но он отказывался и, как все, стоял в очереди с кружечкой.

Вечером он вышел к многотысячной аудитории. К фестивальному дворцу шел по длиннейшей красной ковровой дорожке (555 метров!). По пути без устали общался с тысячами поклонников. Был счастлив, когда ему кричали: «Мы вас любим, Пьер!» И в ответ тоже признавался в любви.

Зная, что 16 августа Пьер Ришар отмечает 85-летие, мы предложили устроить в его честь торжество в России. Он отказался. Не любит Пьер праздников в свою честь. Но пообещал, что на следующий год снова прилетит в Ессентуки и уже останется подольше. А еще сказал, что давно хочет поработать в русском кино и открыт предложениям режиссеров…

Автор — заслуженный артист России, продюсер, президент фестиваля «Хрустальный источник»

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