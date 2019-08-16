Великий смешной: лучшие роли Пьера Ришара

Пьер Ришар Морис Шарль Леопольд Дефе — так зовут «по паспорту» этого француза, ставшего в 1970–1980-е едва ли не главным комедийным актером Европы. А уж для СССР фильмы с Пьером Ришаром были отдельным жанром, афиша с его именем была гарантией аншлага — даже если картина уже была в нашем прокате годами ранее. 16 августа французскому актеру и режиссеру исполняется 85 — но, несмотря на возраст, он продолжает работать в кино. «Известия» вспоминают его знаковые роли
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Фото: Films de la Guéville
Комедия о злоключениях рекламного агента Пьера Малаке «Рассеянный» (1970) была режиссерским дебютом Ришара и положила начало его славе во Франции
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Фото: Films de la Guéville
«Высокий блондин в черном ботинке» (1972), в котором Ришар сыграл главную роль Франсуа Перрена, получил приз Берлинского кинофестиваля и стал одним из хитов не только европейского, но и советского проката
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Фото: Films 7
В фильме «Он начинает сердиться» (1974) знаменитого комедиографа Клода Зиди актер сыграл влюбившегося в знаменитую актрису (Джейн Биркин) учителя математики
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Фото: Films de la Guéville
На волне популярности фильма о приключениях скрипача Франсуа Перрена режиссер Ив Робер снял его продолжение — «Возвращение высокого блондина» (1974)
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Фото: Andrea Films
Имя Франсуа Перрен стало почти «торговой маркой» актера. Его получили персонажи еще нескольких фильмов с участием Ришара, например «Игрушка» (1976)
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Фото: Albina Productions S.a.r.l.
В 1978 году Ришар после долгого перерыва вернулся к режиссуре с комедией «Я робкий, но я лечусь»
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Фото: Gaumont
В криминальной комедии Жерара Ури «Укол зонтиком» (1980) Ришар вновь выступил в амплуа рассеянного неудачника — на сей раз его героя принимают не за агента разведки, а за наемного убийцу
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Фото: Conacite Uno
В «Невезучих» (1981) Франсуа Вебера актер вновь перевоплотился во Франсуа Перрена (теперь бухгалтера). Партнером Ришара по фильму стал Жерар Депардье
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Фото: DD Productions
Дуэт Ришар–Депардье вернулся на экран в 1983 году в «Папашах»
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