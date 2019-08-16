Великий смешной: лучшие роли Пьера Ришара

Пьер Ришар Морис Шарль Леопольд Дефе — так зовут «по паспорту» этого француза, ставшего в 1970–1980-е едва ли не главным комедийным актером Европы. А уж для СССР фильмы с Пьером Ришаром были отдельным жанром, афиша с его именем была гарантией аншлага — даже если картина уже была в нашем прокате годами ранее. 16 августа французскому актеру и режиссеру исполняется 85 — но, несмотря на возраст, он продолжает работать в кино. «Известия» вспоминают его знаковые роли