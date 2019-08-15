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Самолет готовится к аварийной посадке в Шереметьево

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Самолет Москва — Самара готовится к аварийной посадке в столичном аэропорту Шереметьево из-за отказа гидросистемы. Об этом в четверг, 15 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, лайнер принадлежит компании Global Jet. На борту находится семь человек, из которых трое — члены экипажа. К месту ЧП направляются 14 автоцистерн.

Ранее в четверг лайнер А321 «Уральских авиалиний», направлявшийся из подмосковного аэропорта Жуковский в Симферополь, совершил жесткую посадку в кукурузном поле через 15 минут после вылета. Горящий двигатель самолета при аварийной посадке отвалился, сам борт не загорелся. Число пострадавших, по данным источника ТАСС, достигло 23, в их числе девять детей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. По предварительным данным Росавиации, причиной аварийной посадки стало столкновение при взлете со стаей чаек.

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