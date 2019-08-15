Кобылкин назвал сумму частных инвестиций на геологоразведку Арктики

Минприроды России разработало проект программы геологоразведки арктической зоны для формирования перспективной грузовой базы Северного морского пути. На ее реализацию потребуется 37,5-47 млрд рублей частных инвестиций ежегодно.

Об этом глава ведомства Дмитрий Кобылкин рассказал в интервью «Ведомостям», опубликованном в четверг, 15 августа. По его словам, из бюджета на финансирование программы будет направлено 3,7-4,1 млрд. рублей.

Речь идет не только о жидких, но и о твердых полезных ископаемых. Исполнять работы будут бюджетные организации Роснедр, компании-недропользователи и «Росгеология», отметил он.

«Дальнейшая работа будет выстраиваться согласно решениям, которые указаны в протоколе совещания по вопросам развития Арктики», — указал министр.

В апреле вице-премьер Юрий Трутнев заявил, что правительство России ожидает, что на каждый рубль, вложенный государством в развитие Арктического региона, придется 10 рублей частных инвестиций. По словам вице-премьера, основная роль в процессе отводится предпринимателям, которые должны создавать производственные мощности, а власти будут помогать им налоговыми преференциями, предоставлением земли, инфраструктуры и ускорением государственных решений.

Авторы уже реализованных проектов не могут рассчитывать на льготы для инвесторов на территории Арктики, поскольку они будут доступны лишь для инициаторов новых проектов, добавил Трутнев.