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Не менее десяти человек пострадали в ДТП в Саратовской области

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Фото: ИА «Версия-Саратов»
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По меньшей десять человек получили травмы в результате ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса в Саратовской области. Об этом в четверг, 15 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на управление ГИБДД по региону.

Инцидент произошел на мосту Энгельс – Саратов около 07:45 по местному времени (06:45 мск). Столкнулись не маршрутная «Газель» и легковой Volkswagen.

В результате аварии, пострадали, по предварительной информации, четыре человека из микроавтобуса и шестеро из легковушки.

11 августа автомобиль Nissan лоб в лоб столкнулся с «Ладой» во время обгона на трассе в Саратовской области. Один человек погиб, четверо доставлены в больницу.

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