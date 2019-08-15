В России выпустят приложение для оформления ДТП по европротоколу

Российский союз автостраховщиков (РСА) объявил о выпуске мобильного приложения, которое позволит оформлять европротоколы в электронном виде за 15 минут. Об этом в четверг, 15 августа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на президента союза Игоря Юргенса.

Приложение, по его словам, будет запущено осенью этого года. Сначала оно будет работать только в четырех регионах: Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

«Каждый автовладелец, который его скачает, сможет ввести в него данные о нескольких своих полисах — это, как правило, полисы по автомобилям, которыми пользуются члены семьи», — отметил Юргенс.

Агентство напоминает, что в настоящий момент уже существует приложение «ДТП. Европротокол», которое позволяет зафиксировать обстоятельства ДТП, в том числе отметить координаты аварии и сфотографировать повреждения. Как ожидается, оба приложения сначала будут работать параллельно, позже их превратят в одну программу.

Европротокол — это упрощенное оформление документов о ДТП, которое осуществляется без участия сотрудников полиции. Его можно оформить, если не причинен вред жизни или здоровью, авария произошла с участием двух транспортных средств, участники происшествия имеют действующие страховые полисы ОСАГО и у них нет разногласий по поводу обстоятельств ДТП.

26 июля сообщалось, что власти задумались о создании реестра обязательных отечественных мобильных приложений, которые нужно будет предустанавливать на продаваемые в России гаджеты.