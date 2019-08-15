Прямой эфир

Microsoft призналась в прослушке личных сообщений пользователей

0
Фото: Global Look Press/FrankHoermann/SVEN SIMON
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американская корпорация Microsoft признала, что прослушивала аудиосообщения пользователей голосового помощника Cortana и программы для видеозвонков Skype. Об этом сообщает в среду, 14 августа, журнал Vice.

По его информации, компания в этой связи поменяла положения своей политики конфиденциальности для того, чтобы открыто сообщать пользователям, что их записи могут расшифровываться.

«Мы поняли, учитывая дискуссию последних дней, что мы могли бы работать лучше, указывая на то, что люди (сотрудники. — Ред.) иногда могут анализировать такой контент», — сказал изданию представитель Microsoft.

Ранее в политике конфиденциальности компании не было явно прописано о возможности просушки. Как отмечает журнал, работники и подрядчики Microsoft анализировали сообщения в том числе личного характера.

«Обработка персональных данных… включает как автоматический, так и ручной (с использованием людей) анализ. Это может включать транскрибирование аудиозаписей сотрудниками Microsoft», — говорится теперь в новой версии документа о правилах использования личной информации.

В то время как другие IT-гиганты объявили о приостановке расшифровки пользовательских сообщений, подчеркивает Vice, Microsoft продолжит эту практику.

Накануне также стало известно, что корпорация Facebook платила сотням подрядчиков, которые расшифровывали голосовые сообщения пользователей приложений, принадлежащих компании.

В корпорации информацию подтвердили, однако отметили, что прекратили расшифровку сообщений около недели назад.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Apple приостановила программу по прослушке пользователей Siri
Microsoft обвинила «российских хакеров» в массовых взломах через принтеры

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019