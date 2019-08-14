Bloomberg сообщило о прослушке Facebook аудиосообщений пользователей

Американская корпорация Facebook платила сотням подрядчиков, которые расшифровывали голосовые сообщения пользователей приложений, принадлежащих компании. Об этом со ссылкой на анонимные источники сообщило агентство Bloomberg.

Отмечается, что для этих целей Facebook нанимали внештатных сотрудников, которым не предоставляли информацию о том, где и когда были сделаны записи, Корпорация требовала только расшифровки сообщений. Сами работники были потрясены задачей компании, а также рассказали, что часто слушали сообщения вульгарного содержания, не понимая, зачем это нужно.

В корпорации информацию подтвердили, однако отметили, что прекратили расшифровку сообщений около недели назад. Также представители Facebook заявили, что все пользователи, сообщения которых были прослушаны, давали согласие на расшифровку своей речи в приложении Messenger.

Что касается заданий подрядчикам, то они должны были проверить правильность расшифровки голосовых сообщений искусственным интеллектом Facebook. В агентстве также отметили, что компания не предупреждает своих пользователей о возможности прослушивания третьими лицами, в связи с чем во время выполнения задания подрядчики усомнились в соблюдении этических норм.

7 августа Facebook на своем сайте сообщила, что подала иск к двум разработчикам приложений для смартфонов, «накручивавших» просмотры рекламы.