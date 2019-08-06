В работе мессенджера Facebook произошел сбой. Об этом 5 августа сообщает портал DownDetector, фиксирующий неполадки в работе социальных сетей.

Согласно имеющимся данным, больше всего жалоб на работу мессенджера исходит от пользователей из США, Канады, Австралии, Филиппин, Колумбии, Польши, Бельгии.

В основном они жалуются на проблемы с отправкой сообщений, а также на работу аккаунтов.

4 августа сообщалось, что пользователи из России и других стран пожаловались на сбои в работе социальной сети Instagram.