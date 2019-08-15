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США смягчили меры по сохранению исчезающих видов животных и растений

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Фото: Global Look Press/Carson Ganci/Design Pics
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Администрация президента США Дональда Трампа ввела новые правила, которые смягчают меры по реализации закона о сохранении исчезающих видов животных и растений. Об этом говорится в совместном заявлении министерств торговли и внутренних дел страны.

Благодаря нововведениям федеральные власти смогут сокращать площади заповедников. При этом впервые за 45 лет правительство раскроет данные о расходах, направленных на защиту вымирающих растений и животных.

Также правила повлияют на решения о включениях и исключениях животных из списков вымирающих видов. На территориях, которые будут исключены из заповедников, планируется поиск месторождений газа и нефти, пишет ТАСС.

11 августа сообщалось, что по всему миру всё чаще фиксируют исчезновение тех или иных представителей фауны из городов.

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