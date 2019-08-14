В Польше заявили о намерении поднять цену на транзит российского газа

Польские власти заявили о намерении существенно поднять цену на транзит российского газа по трубопроводу «Ямал — Европа». Об этом рассказал уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

По его словам, на данный момент страна прокачивает в Германию около 30 млрд куб. м газа в год через свой участок. Наимский отметил, что сохранение транзита такого количества газа является вопросом бизнеса, пишет «РИА Новости».

Также он заявил, что сейчас огромное количество газа передается практически бесплатно. При этом Наимский назвал сумму в $5,5 млн — именно столько стоит отправка сырья по 660-километровому польскому участку.

Отмечается, что договор на транзит российского газа через Польшу истекает в мае 2020 года. Ранее глава «Газпром экспорта» и зампред правления «Газпрома» Елена Бурмистрова заявила, что переговоры о продлении контракта продолжаются, однако пока не принесли результатов.

1 апреля был опубликован отчет Международной ассоциации импортеров СПГ (сжиженного природного газа). Согласно отчетным данным, в 2018 году Россия опередила Соединенные Штаты по поставкам СПГ не только на европейский, но и на азиатский рынок. Поставки такого газа из России в Европу достигли 4,43 млн т, из США — 2,7 млн т. Экспорт российского СПГ в Азию составил 12,86 млн т, а американского — 10,73 млн т.