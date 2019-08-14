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Глава ЦИК назвала отличие выборов в парламент Белоруссии от выборов в раду

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Выборы в нижнюю палату белорусского парламента не имеют никакого сходства с выборами в Верховную раду Украины. С таким заявлением в среду, 14 августа, выступила глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина.

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«Я хочу подчеркнуть: у нас выборы социальные, у нас в выборах участвуют люди бесплатно», — цитирует Ермошину «РИА Новости».

Ермошина напомнила, что на выборах в парламент Белоруссии нет голосования по партийным спискам, поэтому у кандидатов нет возможности «прикрыться популярным брендом». По ее словам, каждый кандидат в депутаты белорусского парламента «должен собой что-то представлять».

В данный момент в Белоруссии проходит первый этап избирательной кампании — подаются документы в составы окружных избирательных комиссий. Этот этап завершится 30 августа. Предвыборная агитация кандидатов начнется в середине октября, а выдвижение кандидаты завершится 7 октября. Сами выборы в нижнюю палату парламента Белоруссии назначены на 17 ноября. Перед ними, 7 ноября, состоятся выборы в верхнюю палату.

Внеочередные выборы в Верховную раду Украины прошли 21 июля. Победила на них партия президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа».

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