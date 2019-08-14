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Шведский суд признал рэпера A$AP Rocky виновным по делу о драке

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Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
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Шведский суд 14 августа признал американского рэпера А$АР Rocky (настоящее имя Раким Мaйeрc) виновным по делу о драке в центре Стокгольма и приговорил его к условному сроку и штрафу. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление суда.

Музыканта задержали 3 июля после драки на улице в центре Стокгольма. Кадры потасовки были опубликованы самим музыкантом на его странице в Instagram.

На ролике видно, как неизвестный молодой человек пытается привлечь внимание артиста и его охранника, следует за ними по улице. Впоследствии выяснилось, что это 19-летний беженец из Афганистана, причастный к мелким кражам. На следующих кадрах Майерс швыряет своего оппонента на землю.

Вскоре музыкант был арестован, ему и двум его друзьям предъявили официальные обвинения, однако 2 августа суд освободил его из-под стражи до вынесения вердикта.

Суд установил, что обвиняемые «не находились в ситуации, когда им угрожала реальная опасность», и не могли действовать в целях самообороны.

По решению суда музыкант должен будет выплатить компенсацию пострадавшему молодому человеку в размере 12,5 тыс. крон (85,4 тыс. рублей).

Ранее прокурор запрашивал для музыканта шесть месяцев реального тюремного срока.

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